3 ,4 плиз!!!!!!!!!!!!!!!!

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3 ,4 плиз!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 задание проверочное слово стрельба. 4 задание взглянуть,комната,удивительный,вевершина
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