1.) SiO2+? = KHSiO3 2.) При сжигании угля массой 6 кг образовалось 10.6 м3 (10600л) СО2. Рассчитайте массовую долю С в угле.
Химия
1.) SiO2+? = KHSiO3 2.) При сжигании угля массой 6 кг образовалось 10.6 м3 (10600л) СО2. Рассчитайте массовую долю С в угле.
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SIO2 + 2 KOH = K2SIO3 + H2O 2)
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