1.) SiO2+? = KHSiO3 2.) При сжигании угля массой 6 кг образовалось 10.6 м3 (10600л) СО2. Рассчитайте массовую долю С в угле.

Химия

1.) SiO2+? = KHSiO3 2.) При сжигании угля массой 6 кг образовалось 10.6 м3 (10600л) СО2. Рассчитайте массовую долю С в угле.

Автор: Гость