Минимум 5 предложений мини сочинение на тему весна с указательными местоимениям??
Русский язык
Минимум 5 предложений мини сочинение на тему весна с указательными местоимениям??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна Пришла весна. На деревьях появились зеленые почки. Медведи проснулись. Они вышли из своих спячек. Птички прилетели с юга. Они сели на деревья и , стали петь свои прекрасные песни. А дальше я не могу придумать. Местоимения: они, своих, они, свои.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык