Минимум 5 предложений мини сочинение на тему весна с указательными местоимениям??

Гость: Гость:

Весна Пришла весна. На деревьях появились зеленые почки. Медведи проснулись. Они вышли из своих спячек. Птички прилетели с юга. Они сели на деревья и , стали петь свои прекрасные песни. А дальше я не могу придумать. Местоимения: они, своих, они, свои.