Минимум 5 предложений мини сочинение на тему весна с указательными местоимениям??

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Минимум 5 предложений мини сочинение на тему весна с указательными местоимениям??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна Пришла весна. На деревьях появились зеленые почки. Медведи проснулись. Они вышли из своих спячек. Птички прилетели с юга. Они сели на деревья и , стали петь свои прекрасные песни. А дальше я не могу придумать. Местоимения: они, своих, они, свои.
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