Номер 503 мне нужна только вид глагола

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Номер 503 мне нужна только вид глагола
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совершенный вид-налетел   промчался  вздрогнул  сверкнула охотиться потемнело           несовершенный вид-выходите густеет  надвигается светит растет  вытягивается наклоняется
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