Номер 503 мне нужна только вид глагола
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Номер 503 мне нужна только вид глагола
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совершенный вид-налетел промчался вздрогнул сверкнула охотиться потемнело несовершенный вид-выходите густеет надвигается светит растет вытягивается наклоняется
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