Первая труба пропускает на 15 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. скольк?? литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом 100 литров она заполняет на 6 минут быстрее, чем первая труба?
Математика
Первая труба пропускает на 15 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. скольк?? литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом 100 литров она заполняет на 6 минут быстрее, чем первая труба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данную задачу можно решить с помощью таблицы, что я и сделал. Ответ: 25 литров в минуту. Задача решена!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Робітник скидає з причепа цеглу на купи вздовж стіни будови. Відстань між сусідні??и купами 20 м. У кожній купі 50 цеглин. Яка відстань між першою ...