Первая труба пропускает на 15 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. скольк?? литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом 100 литров она заполняет на 6 минут быстрее, чем первая труба?

Математика

Первая труба пропускает на 15 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. скольк?? литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом 100 литров она заполняет на 6 минут быстрее, чем первая труба?

Автор: Гость