Первая труба пропускает на 15 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. скольк?? литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом 100 литров она заполняет на 6 минут быстрее, чем первая труба?

Математика
Первая труба пропускает на 15 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. скольк?? литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом 100 литров она заполняет на 6 минут быстрее, чем первая труба?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данную задачу можно решить с помощью таблицы, что я и сделал. Ответ: 25 литров в минуту. Задача решена!
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