Во сколько раз уменьшается количество наборов кнопок купленных за ту же стоимост?? если набор встанет в 4 раза дороже
Математика
Во сколько раз уменьшается количество наборов кнопок купленных за ту же стоимост?? если набор встанет в 4 раза дороже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим 84руб:12наб=7руб 7*4=28р новая стоимость 84:28=3 набора 12:3=4раза уменьшится количество наборов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Лесничий проехал на катере 3 ч по реке со скоростью 26 км ч а затем прошёл по лесу ещ?? 15 км какой путь проделал лесничий
Математика
Биология
Укажите неверное утверждение 1)Геном человека содержит ДНК в количестве, достаточном, чтобы кодировать миллионы белков, тогда как в организме чел...