Во сколько раз уменьшается количество наборов кнопок купленных за ту же стоимост?? если набор встанет в 4 раза дороже

Математика

Во сколько раз уменьшается количество наборов кнопок купленных за ту же стоимост?? если набор встанет в 4 раза дороже

Автор: Гость