Укажите неверное утверждение 1)Геном человека содержит ДНК в количестве, достаточном, чтобы кодировать миллионы белков, тогда как в организме человека их содержится около 50 тысяч. Несоответствие объясняется тем, что а) мног...

Биология
Укажите неверное утверждение 1)Геном человека содержит ДНК в количестве, достаточном, чтобы кодировать миллионы белков, тогда как в организме человека их содержится около 50 тысяч. Несоответствие объясняется тем, что а) многие гены неоднократно повторены б) большая часть ДНК выполняет регуляторные функции в) часть ДНК нужна для компактной укладки хромосомы г) ДНК выполняет роль наполнителя ядра. 2)Альбинизм определяется рецессивным аутосомным геном геном, а дальтонизм - рецессивным, сцепленным с полом геном (d). Укажите генотип женщины - альбиноса, дальтоника. а) ааХdY б) aaXdXd в) AaXdY г) AAXdXd
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) б) аа(рецессивный признак альбиноса) ХdХd (сцепленный с геном) (женская хром. - ХХ]
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