Сколько единиц в разряде сотен числа 40560? Сколько всего сотен в этом числе? Вырази ??го: а) в сотнях и единицах б) в тысячах и одиницян вирази величини в нових одиницях вимирювання

Математика

Сколько единиц в разряде сотен числа 40560? Сколько всего сотен в этом числе? Вырази ??го: а) в сотнях и единицах б) в тысячах и одиницян вирази величини в нових одиницях вимирювання

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