Сколько единиц в разряде сотен числа 40560? Сколько всего сотен в этом числе? Вырази ??го: а) в сотнях и единицах б) в тысячах и одиницян вирази величини в нових одиницях вимирювання
Математика
Сколько единиц в разряде сотен числа 40560? Сколько всего сотен в этом числе? Вырази ??го: а) в сотнях и единицах б) в тысячах и одиницян вирази величини в нових одиницях вимирювання
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единиц : 0 Сотен : 5 В сотнях : 456 В тысячах 4.560
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