Сегодня в школе четыре урока .Уроки в школе начинаются с 9 часов .Каждый урок длитс?? 40 минут ,а перемена 10 минут .Во сколько заканчивается последний урок ?
Математика
Сегодня в школе четыре урока .Уроки в школе начинаются с 9 часов .Каждый урок длитс?? 40 минут ,а перемена 10 минут .Во сколько заканчивается последний урок ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего: 4 урока. Начинаются: с 9 часов. 1 урок: 40 мин. Перемена: 10 мин. 1) 4x40=160(мин) - длятся уроки. 2)10x4=40(мин) - длится перемена 3) 160+40=200(мин) - всего длится перемена и урок вместе. 200мин= 3 часа 20 мин. 4) 9+3.20=12:20(часов)- заканчиваются уроки. Ответ: в 12 часов 20 мин.
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