Сегодня в школе четыре урока .Уроки в школе начинаются с 9 часов .Каждый урок длитс?? 40 минут ,а перемена 10 минут .Во сколько заканчивается последний урок ?

Математика

Сегодня в школе четыре урока .Уроки в школе начинаются с 9 часов .Каждый урок длитс?? 40 минут ,а перемена 10 минут .Во сколько заканчивается последний урок ?

Автор: Гость