Бесчисленые почему суффикс ен а не ин

Гость: Гость:

В суффиксе -ин-, образующем от существительных прилагательные со значением принадлежности или свойства, пишется одно н: гусиный , воробьиный , ослиный .Примечание. Одно н пишется в существительном гостиная , которое раньше было прилагательным: гостиная комната.В суффиксе -енн-, образующем прилагательные от существительных, пишется два н:производственный , торжественный , родственный , соломенный , клюквенный .Примечание 1. Прилагательное ветреный пишется с одним н. Приставочные прилагательные, образованные от слова ветер, пишутся с двумя н: безветренный , заветренный , подветренный и т. п. Следует различать прилагательные ветреный (с суффиксом -ен-) и ветряный (с суффиксом -ян-). Суффикс -ен- пишется в прилагательных со значением "с ветром": ветреная погода, ветреное лето, а также употреблённых в переносном значении: ветреная девушка, ветреное поведение; эти прилагательные имеют краткую форму: погода ветрена, девушка ветрена. Суффикс -ян-употребляется в прилагательных со значением "приводимый в движение ветром": ветряная мельница, ветряной двигатель; эти прилагательные не имеют краткой формы. С суффиксом -ян-пишется также название болезни: ветряная оспа (ветрянка).Примечание 2. В первой основе сложных прилагательных пишется два н, если она образована от прилагательного с двумя н: машинно-тракторная станция (станция машинная итракторная), вагонно-паровозный парк (парк вагонный и паровозный). Но если первая основа образована от существительного на н, то в ней пишется одно н: машиностроительный завод (завод по строительству машин), вагоноремонтный завод (завод по ремонту вагонов).Примечание 3. Существительные на -ник — -ница и -ость, образованные от прилагательных с двумя н, пишутся тоже с двумя н: утренний — утренник , общественный — общественник ,революционный — революционность , производственный — производственник , ценный —ценность , а образованные от прилагательных с одним н пишутся тоже с одним н: конопляный —конопляник , песчаный — песчаник , юный — юность .Примечание 4. С двумя н пишутся также существительные, образованные при помощи суффиксов -ник — -ница от существительных с основой на н: дань — данник — данница , мошна— мошенник — мошенница .