Бесчисленые почему суффикс ен а не ин

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Бесчисленые почему суффикс ен а не ин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В суффиксе -ин-, образующем от существительных прилагательные со значением принадлежности или свойства, пишется одно н: гусиный , воробьиный , ослиный .Примечание. Одно н пишется в существительном гостиная , которое раньше было прилагательным: гостиная комната.В суффиксе -енн-, образующем прилагательные от существительных, пишется два н:производственный , торжественный , родственный , соломенный , клюквенный .Примечание 1.  Прилагательное ветреный  пишется с одним н. Приставочные прилагательные, образованные от слова ветер, пишутся с двумя н: безветренный , заветренный , подветренный  и т. п. Следует различать прилагательные ветреный (с суффиксом -ен-) и ветряный (с суффиксом -ян-). Суффикс -ен- пишется в прилагательных со значением "с ветром": ветреная погода, ветреное лето, а также употреблённых в переносном значении: ветреная девушка, ветреное поведение; эти прилагательные имеют краткую форму: погода ветрена, девушка ветрена. Суффикс -ян-употребляется в прилагательных со значением "приводимый в движение ветром": ветряная мельница, ветряной двигатель; эти прилагательные не имеют краткой формы. С суффиксом -ян-пишется также название болезни: ветряная оспа (ветрянка).Примечание 2.  В первой основе сложных прилагательных пишется два н, если она образована от прилагательного с двумя н: машинно-тракторная станция (станция машинная итракторная), вагонно-паровозный парк (парк вагонный и паровозный). Но если первая основа образована от существительного на н, то в ней пишется одно н: машиностроительный завод (завод по строительству машин), вагоноремонтный завод (завод по ремонту вагонов).Примечание 3.  Существительные на -ник — -ница и -ость, образованные от прилагательных с двумя н, пишутся тоже с двумя н: утренний  — утренник , общественный  — общественник ,революционный  — революционность , производственный  — производственник , ценный  —ценность , а образованные от прилагательных с одним н пишутся тоже с одним н: конопляный  —конопляник , песчаный  — песчаник , юный  — юность .Примечание 4.  С двумя н пишутся также существительные, образованные при помощи суффиксов -ник — -ница от существительных с основой на н: дань — данник  — данница , мошна— мошенник  — мошенница .

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