Яко не пришиэш сороякм
Українська мова
Яко не пришиэш сороякм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можна українською, будь ласка??
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько единиц в разряде сотен числа 40560? Сколько всего сотен в этом числе? Вырази ??го: а) в сотнях и единицах б) в тысячах и единицах
Русский язык
Английский язык
Физика
На рисунке представлена схема электрической цепи, состоящей из трёх параллельно ??оединённых резисторов. Между концами AA и BB поддерживается посто...