Яко не пришиэш сороякм

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Яко не пришиэш сороякм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можна українською, будь ласка??
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