Лесничий проехал на катере 3 ч по реке со скоростью 26 км ч а затем прошёл по лесу ещ?? 15 км какой путь проделал лесничий
Математика
Лесничий проехал на катере 3 ч по реке со скоростью 26 км ч а затем прошёл по лесу ещ?? 15 км какой путь проделал лесничий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:93км путь проделал лесничий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Укажите неверное утверждение 1)Геном человека содержит ДНК в количестве, достаточном, чтобы кодировать миллионы белков, тогда как в организме чел...
Українська мова