Лесничий проехал на катере 3 ч по реке со скоростью 26 км ч а затем прошёл по лесу ещ?? 15 км какой путь проделал лесничий

Математика

Лесничий проехал на катере 3 ч по реке со скоростью 26 км ч а затем прошёл по лесу ещ?? 15 км какой путь проделал лесничий

Автор: Гость