Лесничий проехал на катере 3 ч по реке со скоростью 26 км ч а затем прошёл по лесу ещ?? 15 км какой путь проделал лесничий

Математика
Лесничий проехал на катере 3 ч по реке со скоростью 26 км ч а затем прошёл по лесу ещ?? 15 км какой путь проделал лесничий
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Ответ:93км путь проделал лесничий
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