Людии добрые помогите написать только условие к задаче 9.очень прошу.с книги гейдман 3 класс

Гость: Гость:

14:2=7(в)собрали с молодой берёзы 7*7=49(кг) Ответ: 49 кг всего собрали с молодой берёзы. 4*4=16 (ап) на 1 л сока 16*10=160 (ап) на 10 л Ответ: 160 апельсинов потребуется на 10 л сока. 6*15=90(ящ) в 6 контейнерах 8*20=160(ящ) в 8 коптейнеров 160+90=250(ящ) ответ: 250 ящиков доставили.