Робітник скидає з причепа цеглу на купи вздовж стіни будови. Відстань між сусідні??и купами 20 м. У кожній купі 50 цеглин. Яка відстань між першою і останньою купами, якщо всього на причепі було 300 цеглин ?
Математика
Робітник скидає з причепа цеглу на купи вздовж стіни будови. Відстань між сусідні??и купами 20 м. У кожній купі 50 цеглин. Яка відстань між першою і останньою купами, якщо всього на причепі було 300 цеглин ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куп 300/50=6 Інтервалів 5, відстань 20*5 =100 м, якщо не враховувати довжину куп.
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