Робітник скидає з причепа цеглу на купи вздовж стіни будови. Відстань між сусідні??и купами 20 м. У кожній купі 50 цеглин. Яка відстань між першою і останньою купами, якщо всього на причепі було 300 цеглин ?

Математика

Робітник скидає з причепа цеглу на купи вздовж стіни будови. Відстань між сусідні??и купами 20 м. У кожній купі 50 цеглин. Яка відстань між першою і останньою купами, якщо всього на причепі було 300 цеглин ?

Автор: Гость