Напишите мини эссе на тему ,,весна" 5-6 предложений Заранее спасибо:))!
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Напишите мини эссе на тему ,,весна" 5-6 предложений Заранее спасибо:))!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна пришла ,а я не заметил. Кругом ручьи и много света. Везде цветы. В лесу проснулись звери . И радостно мне стало вдруг.
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