Щебень звуковий аналіз
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Щебень звуковий аналіз
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Щебінь(шчеб`iн`) - 6 букв, 7 звуків, 2 склади, 1-наголошений, відкритий, 2-ненаголошений. закритий. (ш)-приголосний, глухий, твердий. (ч)-приголосний, глухий, твердий. (е)-голосний звук, наголошений. (б)-приголосний, дзвінкий, напівпом*якшений. (і)-голосний, ненаголошений. (н`)-приголосний, сонорний, м*який.
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