Сделайте морфологический разбор числа 11 и числа 56
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Сделайте морфологический разбор числа 11 и числа 56
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одиннадцать - нач.форма одиннадцать, числительное, количественное, Им.падеж Пятьдесят шесть- нач.форма пятьдесят шесть, количественное числительное, Им.падеж
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