Ребятки помогите не могу решить номер 83

Гость: Гость:

Там всё просто, смотришь и выписываешь. Частота "2" - 1 Частота " 3 " - 8 Частота "4" - 9 Частота "5" - 7 Среднее арифм. = (2+ 3*8 + 4*9 + 5*7)/25= 3.88 Вероятность "5"= 7/25= 0.28 Вероятность на '3"= 8/25= 0.32 Средняя оценка , равна 3 , из этого следует, что 1/25= 0.04 Выше средней= 16/25 = 0.64