У Олега в коллекции было 9 монет за лето он собрал монет в три раза больше чем было .сколько монет стала в коллекцию Олега

Математика

У Олега в коллекции было 9 монет за лето он собрал монет в три раза больше чем было .сколько монет стала в коллекцию Олега

Автор: Гость