У Олега в коллекции было 9 монет за лето он собрал монет в три раза больше чем было .сколько монет стала в коллекцию Олега
Математика
У Олега в коллекции было 9 монет за лето он собрал монет в три раза больше чем было .сколько монет стала в коллекцию Олега
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*3=27 27+9=36 Ответ: 36 монет.
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