Решить номер 4. Срочно!! Плз!! Кто -нибудь!!

Математика
Решить номер 4. Срочно!! Плз!! Кто -нибудь!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так и запишите в ответе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Используя калькулятор,определи,на сколько нужно уменьшить число 387921,чтобы получить число,которое нацело делится на число 95.найди три варианта о...
Ответить
Математика
На детской площадке катались дети на двух и трех колесных велосипедах. Сколько и каких велосипедов было на площадке если всего было 21 колесо и 8 в...
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения сроочно , помогите ♥ -24ab+3(4a+b)² при a=√7,b=√3
Ответить
Русский язык
Почему я люблю свою школу? 3-4 предложения
Ответить
Математика
У Олега в коллекции было 9 монет за лето он собрал монет в три раза больше чем было .сколько монет стала в коллекцию Олега
Ответить