Используя калькулятор, определи, на сколько нужно уменьшить число 387921, чтобы полу??ить число, которое нацело делится на число 95. Найди три варианта ответа на это задание.

Гость: Гость:

1. 387921 387885 (нужно уменьшить на 36) то есть 387885 разделить на 95 и будет 4083 387695( нужно уменьшить на 226) то есть 387695 разделить на 95 и будет 4081 387600( нужно уменьшить на 321) то есть 387600 разделить на 95 и будет 4080 2) 258317 258400(нужно увел. на 83) то есть 258400 разделить на 85 будет 3040 258485(нужно увелич.на 168) то есть 258485 разделить на 85 будет 3041 258570(нужно увеличить на 253) то есть 258570 разделить на 85 и будет 3042.