Используя калькулятор, определи, на сколько нужно уменьшить число 387921, чтобы полу??ить число, которое нацело делится на число 95. Найди три варианта ответа на это задание.

Математика
Используя калькулятор, определи, на сколько нужно уменьшить число 387921, чтобы полу??ить число, которое нацело делится на число 95. Найди три варианта ответа на это задание.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.      387921         387885 (нужно уменьшить на 36) то есть 387885 разделить на 95 и будет 4083         387695( нужно уменьшить на 226) то есть 387695 разделить на 95 и будет 4081          387600( нужно уменьшить на 321) то есть 387600 разделить на 95 и будет 4080  2)   258317       258400(нужно увел. на 83) то есть 258400 разделить на 85 будет 3040       258485(нужно увелич.на 168) то есть 258485 разделить на 85 будет 3041       258570(нужно увеличить на 253) то есть 258570 разделить на 85 и будет 3042.

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