3/8 × 5/56 - 1/7 : 1/5

Математика
3/8 × 5/56 - 1/7 : 1/5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/8*5/56-1/7:1/5=15/448-1/7*5/1=15/448-5/7=15/448-320/448=-305/448
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