Какие особенности поверхности полуосрова Лабрадор ?

География
Какие особенности поверхности полуосрова Лабрадор ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поверхность холмистая, со следами антропогенового оледенения. Восточный край острова приподнят, в центре острова- обширное Озерное плато высотой 500-800 метров
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