Какие особенности поверхности полуосрова Лабрадор ?
География
Какие особенности поверхности полуосрова Лабрадор ?
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Поверхность холмистая, со следами антропогенового оледенения. Восточный край острова приподнят, в центре острова- обширное Озерное плато высотой 500-800 метров
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