Какие звуки обозначают э,е,с,ё,з,х, в чем разница между звуком и буквой
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Какие звуки обозначают э,е,с,ё,з,х, в чем разница между звуком и буквой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буква это то что мы видим и пишем, а звук то что мы говорим и слышим. э-э е-э с-с ё-й,о з-з х-х
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