Какое число надо разделить на 11, чтобы частное равнялось 6 целых 2 одиннадцатых.

Математика
Какое число надо разделить на 11, чтобы частное равнялось 6 целых 2 одиннадцатых.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы найти число, надо 11 умножить на 6целых 2 одиннадцатых  11х68 одиннадцатых, это равно 68
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