Какое из данных ниже выражений при любых значениях k равно степени ? 1) 2) 3) 5³ - 4) a - b gt; 0

Алгебра

Какое из данных ниже выражений при любых значениях k равно степени ? 1) 2) 3) 5³ - 4) a - b gt; 0

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