Какое из данных ниже выражений при любых значениях k равно степени ? 1) 2) 3) 5³ - 4) a - b gt; 0

Алгебра
Какое из данных ниже выражений при любых значениях k равно степени ? 1) 2) 3) 5³ - 4) a - b gt; 0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  используя свойство степеней (при делении степень знаменателя вычитается из степени числителя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Уши совы, как пеленгатор, определяют точку, где копошится жертва. Почему после сло??а "пеленгатор" ставится запятая?
Ответить
Английский язык
фраза с употреблением come back
Ответить
Русский язык
Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 1) с тремястами студентами 2) красивое кашне 3)самый удачнейший 4) мы хотим. помогите...
Ответить
Биология
Отметьте верные утверждения 1) гормоны вызывают сокращение скелетных мышц 2) гладкие мышцы регулируются и автономным отделом нервной системы, и г...
Ответить
Русский язык
Помогите! Срооочно! Надо выписать деепричастия с теми словами, к которым они относятся 1) Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя.2) Под голуб...
Ответить