Какое из данных ниже выражений при любых значениях k равно степени ? 1) 2) 3) 5³ - 4) a - b gt; 0
Алгебра
Какое из данных ниже выражений при любых значениях k равно степени ? 1) 2) 3) 5³ - 4) a - b gt; 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) используя свойство степеней (при делении степень знаменателя вычитается из степени числителя
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