Какое расстояние проедит поезд со скоростью 62 км/год за 5 лет?

Математика
Какое расстояние проедит поезд со скоростью 62 км/год за 5 лет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
62*5=310 лет он проехал
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