Какое слово надо добавить к словам оса ,тина , день , чтобы получились новые слова ? ( ответ - одно слово )

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Какое слово надо добавить к словам оса ,тина , день , чтобы получились новые слова ? ( ответ - одно слово )
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
.пол .................................

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