какой вид предложений по цели высказывания отсуствует?(если можно примеры) 1) послушайте его рассказ.(какое по ц.в.?) осень--прекрасное время года.(какое по ц.в.?) ______________________________________________

Русский язык

какой вид предложений по цели высказывания отсуствует?(если можно примеры) 1) послушайте его рассказ.(какое по ц.в.?) осень--прекрасное время года.(какое по ц.в.?) ______________________________________________

Автор: Гость