какой вид предложений по цели высказывания отсуствует?(если можно примеры) 1) послушайте его рассказ.(какое по ц.в.?) осень--прекрасное время года.(какое по ц.в.?) ______________________________________________
Русский язык
какой вид предложений по цели высказывания отсуствует?(если можно примеры) 1) послушайте его рассказ.(какое по ц.в.?) осень--прекрасное время года.(какое по ц.в.?) ______________________________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
осень--прекрасное время года-Повествовательное послушайте его рассказ-побудительное В какой школе ты учишься? -Вопросительное
Гость:
по ц.в. отсутствует вопросительное. Послушайте его рассказ.-побудительное осень-прекрасное время года-повествовательное Как тебе не стыдно.-вопросительное.
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