Карабасу-Барабасу нужно продать билеты на представление. Он продал 25 билетов, ч??о на 17 билетов меньше, чем осталось продать. А сколько всего билетов надо продать Карабасу-Барабасу
Математика
Карабасу-Барабасу нужно продать билеты на представление. Он продал 25 билетов, ч??о на 17 билетов меньше, чем осталось продать. А сколько всего билетов надо продать Карабасу-Барабасу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25+17=42 (б.) - осталось продать. 2) 25+42=67 (б.) Ответ:К.- Б. надо продать 67 билетов.
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