Карабасу-Барабасу нужно продать билеты на представление. Он продал 25 билетов, ч??о на 17 билетов меньше, чем осталось продать. А сколько всего билетов надо продать Карабасу-Барабасу

Математика

Карабасу-Барабасу нужно продать билеты на представление. Он продал 25 билетов, ч??о на 17 билетов меньше, чем осталось продать. А сколько всего билетов надо продать Карабасу-Барабасу

Автор: Гость