Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букету цветов для этого ??упили 114 гвоздик Когда в каждый букет добавили еще по 2 раза топнем оказалось 5 Цветков Сколько выпускников было в школе

Математика
Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букету цветов для этого ??упили 114 гвоздик Когда в каждый букет добавили еще по 2 раза топнем оказалось 5 Цветков Сколько выпускников было в школе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно надо так 114÷2×5
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