Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букету цветов для этого ??упили 114 гвоздик Когда в каждый букет добавили еще по 2 раза топнем оказалось 5 Цветков Сколько выпускников было в школе

Математика

Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букету цветов для этого ??упили 114 гвоздик Когда в каждый букет добавили еще по 2 раза топнем оказалось 5 Цветков Сколько выпускников было в школе

Автор: Гость