Каждый мальчик на утреннике в детском саду подарил по шоколадке ровно трём девочкам. каждая девочка получила по 4 шоколадки. сколько мальчиков в группе, если всего в группе 14 детей?

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Девочек может быть не меньше 3. Чтобы каждая девочка получила 4 шоколадки, нужно, чтобы мальчиков было больше 3. пусть девочек 3, тогда шоколадок 3*4=12, а мальчиков 12:3=4... вместе девочек и мальчиков 3+4=7 - не подходит, так как нужно 14. но если мы увеличим в 2 раза девочек и мальчиков, то условие будет соблюдаться: 3*2=6 девочек....6*4=24 шоколадки...24:3=8 мальчиков...6+8=14 всего ответ: 8 мальчиков