Характеристика васютки из рассказа васюткино озеро
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Характеристика васютки из рассказа васюткино озеро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родился и вырос в таежном краю, в семье рыбака. Жизнь рано " поставила его на ноги". Случай, произошедший с ним, он запомнил навсегда, он убедился в мудрости таежных законов и в необходимости их блюсти. Он мужественно проявил себя в этом рассказе. Васютка был храбрый, честный.
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