Характеристика васютки из рассказа васюткино озеро

Гость: Гость:

Родился и вырос в таежном краю, в семье рыбака. Жизнь рано " поставила его на ноги". Случай, произошедший с ним, он запомнил навсегда, он убедился в мудрости таежных законов и в необходимости их блюсти. Он мужественно проявил себя в этом рассказе. Васютка был храбрый, честный.