Хозяйка сварила компот из 16 кг яблок и компот из 8 кг слив и разлила всё по одинаковым банкам,расходуя на каждую банку одинаковую массу плодов.Всего у неё получилось 12 банок компота.Сколько банок каждого компота она сварила?

Математика

Хозяйка сварила компот из 16 кг яблок и компот из 8 кг слив и разлила всё по одинаковым банкам,расходуя на каждую банку одинаковую массу плодов.Всего у неё получилось 12 банок компота.Сколько банок каждого компота она сварила?

Автор: Гость