Хозяйка сварила компот из 16 кг яблок и компот из 8 кг слив и разлила всё по одинаковым банкам,расходуя на каждую банку одинаковую массу плодов.Всего у неё получилось 12 банок компота.Сколько банок каждого компота она сварила?

Математика
Хозяйка сварила компот из 16 кг яблок и компот из 8 кг слив и разлила всё по одинаковым банкам,расходуя на каждую банку одинаковую массу плодов.Всего у неё получилось 12 банок компота.Сколько банок каждого компота она сварила?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из яблок она сворила 8б а из сливы 4 потому что она ровно в 2 раза меньше кг слив затратила чем яблок
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