Художні засоби у вірші думка тече вода в синє море
Українська література
Художні засоби у вірші думка тече вода в синє море
Ответ(ы) на вопрос:
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Епітети: «синє море», «серце козацьке»; неньку старенькую, молоду дівчину, шляхи биті метафори: «грає море», «грає серце», «думка говорить», «спіткалося горе»; риторичні запитання: «Куди ти йдеш, не спитавшись?», «На кого покинув?»
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