Коля, Дима и Алеша были на рыбалке,Определи где чей улов, если Дима и Коля поймали по 2 большие рыбы,а Алеша и Дима-по 4 маленькие рыбки. Подскажитепожалуйста как ее решить

Математика

Коля, Дима и Алеша были на рыбалке,Определи где чей улов, если Дима и Коля поймали по 2 большие рыбы,а Алеша и Дима-по 4 маленькие рыбки. Подскажитепожалуйста как ее решить

Автор: Гость