Коля, Дима и Алеша были на рыбалке,Определи где чей улов, если Дима и Коля поймали по 2 большие рыбы,а Алеша и Дима-по 4 маленькие рыбки. Подскажитепожалуйста как ее решить
Математика
Коля, Дима и Алеша были на рыбалке,Определи где чей улов, если Дима и Коля поймали по 2 большие рыбы,а Алеша и Дима-по 4 маленькие рыбки. Подскажитепожалуйста как ее решить
Ответ(ы):
Гость:
Дима: 2 большие и 4 маленькие.Коля: 2 большиеАлеша: 4 маленьких.
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