Конкурсы на 8 марта 4 класс. составте слова и какое слово будет лишнее. если не труд??о составте еще конкурсы и вопросы.спасибо

Русский язык
Конкурсы на 8 марта 4 класс. составте слова и какое слово будет лишнее. если не труд??о составте еще конкурсы и вопросы.спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2, 6, 9, 5, 14, 8. - однозначные цифры стол,стул,пальто,диван,доска - мебель шарик,шарф,шоколад,часы,шорох - слова на ш дочь,ночь.печь,мышка -оканчиваются на "чь" кукла,мяч,парта,машинка - игрушки
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