Краткий доклад Как свет распределяется по земле

География
Краткий доклад Как свет распределяется по земле
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свет распределяется по земле неравномерно. Всё потому, что земля имеет форму шара. Это объясняет то, что во всех частях земли разная температура. А на полюсах куда свет не попадает всегда зима.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Решите плз: "Докадите, что середины сторон прямоугольника являются вершинами ромба
Ответить
Русский язык
Составте три словосочитания, используя данные слова фигуристый,фигурный, фигуральный,шоколад, выражение,девушка
Ответить
Биология
Гуморальная регуляция и Ее влияние на организм человека
Ответить
География
Виды хозяйственной деятельности в океане,районы рыбных и других промыслов.
Ответить
Математика
Как меня зовут по английски
Ответить