Краткий доклад Как свет распределяется по земле
География
Краткий доклад Как свет распределяется по земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свет распределяется по земле неравномерно. Всё потому, что земля имеет форму шара. Это объясняет то, что во всех частях земли разная температура. А на полюсах куда свет не попадает всегда зима.
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