Крещенскими это причастие???
Русский язык
Крещенскими это причастие???
Ответ(ы):
Гость:
Это прилагательное))))))
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