Крещенскими это причастие???

Русский язык
Крещенскими это причастие???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это прилагательное))))))
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