Круг разделен на три сектора. Сколько градусов содержит один угол сектора,если дв?? других угла сектора содержат 90 градусов и 180 градусов

Математика

Круг разделен на три сектора. Сколько градусов содержит один угол сектора,если дв?? других угла сектора содержат 90 градусов и 180 градусов

Автор: Гость