Круг разделен на три сектора. Сколько градусов содержит один угол сектора,если дв?? других угла сектора содержат 90 градусов и 180 градусов

Математика
Круг разделен на три сектора. Сколько градусов содержит один угол сектора,если дв?? других угла сектора содержат 90 градусов и 180 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360 градусов круг делай вывод 360-90-180= 90
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