Круг разделили на два сектора.Сколько градусов содержит один угол сектора,если другой угол сектора содержит:1 25 градусов;2 90 градусов;3 126 градусов;4 189 градусов:5 200 градусов;6 320 градусов
Математика
Круг разделили на два сектора.Сколько градусов содержит один угол сектора,если другой угол сектора содержит:1 25 градусов;2 90 градусов;3 126 градусов;4 189 градусов:5 200 градусов;6 320 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В круге 360 градусов 360-125=235 360-290=70 360-126=234 360-189=171 360-200=160 360-320=40
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