Круг разделили на два сектора.Сколько градусов содержит один угол сектора,если другой угол сектора содержит:1 25 градусов;2 90 градусов;3 126 градусов;4 189 градусов:5 200 градусов;6 320 градусов

Математика

Круг разделили на два сектора.Сколько градусов содержит один угол сектора,если другой угол сектора содержит:1 25 градусов;2 90 градусов;3 126 градусов;4 189 градусов:5 200 градусов;6 320 градусов

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