Кто стоит на страже закона. Правоохранительной системы ,ее структура.

Обществознание
Кто стоит на страже закона. Правоохранительной системы ,ее структура.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государство в лице его органов, обеспечивает верховенство закона. это Правоохранительные органы Прокуратура, ФСБ
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