Купили 3 пачки карандашей по 120 тенге каждая и 4 пачки фломастеров по 150 тенге кажда??.На сколько больше денег потребовалось на покупку фломастеров, чем на покупку карандашей?

Математика

Купили 3 пачки карандашей по 120 тенге каждая и 4 пачки фломастеров по 150 тенге кажда??.На сколько больше денег потребовалось на покупку фломастеров, чем на покупку карандашей?

Автор: Гость