Кузнец и его подмастерье куют мечи.За день кузнец делает на 9 мечей больше,чем подмастерье.Известно,что кузнец работал 4 дня,а подмастерье 10 дней. В результате кузнец сделал на 6 мечей больше,чем подмастерье.Сколько мечей дела...
Математика
Кузнец и его подмастерье куют мечи.За день кузнец делает на 9 мечей больше,чем подмастерье.Известно,что кузнец работал 4 дня,а подмастерье 10 дней. В результате кузнец сделал на 6 мечей больше,чем подмастерье.Сколько мечей делает кузнец в день,а сколько подмастерье?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость подмастерья=х мечей в день, тогда скорость кузнеца х+9 мечей в день время работы кузнеца=4 дня время работы подмастерья=10 дней, тогда делаем уравнение 4(х+9)=10х+6 4х+36=10х+6 6х=30 х=5 подмастерье делает 5 мечей в день, а кузнец 5+9=14 мечей в день
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