Л.Н.Толстой "Кавказкий пленник" Раскажите о любом герои рассказа..срочно! заране?? спасибо.!

Гость: Гость:

Жилин-этот персонаж никогда не здаётся и даже в самой сложной ситуации пытается выбраться из неё. Персонаж очень оптимистичен м не теряет надежды в отличии от его товарища Костылина.Костылин же пессимист и нытик.Ведь когда Жилин и Костылин пошли Костылин всё время ныл, а из-за этого их поймали.Во второй раз Костылин отказался бежать.