Л.Н.Толстой "Кавказкий пленник" Раскажите о любом герои рассказа..срочно! заране?? спасибо.!

Литература
Л.Н.Толстой "Кавказкий пленник" Раскажите о любом герои рассказа..срочно! заране?? спасибо.!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жилин-этот персонаж никогда не здаётся и даже в самой сложной ситуации пытается выбраться из неё. Персонаж очень оптимистичен м не теряет надежды в отличии от его товарища Костылина.Костылин же пессимист и нытик.Ведь когда Жилин и Костылин пошли Костылин всё время ныл, а из-за этого их поймали.Во второй раз Костылин отказался бежать.
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