Лада заболела чашка с молоком стояла возле ее носа она отворачивалась позвали меня НАЙТИ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Русский язык
Лада заболела чашка с молоком стояла возле ее носа она отворачивалась позвали меня НАЙТИ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Автор: Гость
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Гость:
Всмысле ключевые?что это?ответь и я скажу тебе
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