Пожалуйста помогите! Напишите аргументы то есть : Докажите что бактерии необходимы ч еловеку.

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Пожалуйста помогите! Напишите аргументы то есть : Докажите что бактерии необходимы ч еловеку.

Автор: Гость