Пожалуйста помогите! Напишите аргументы то есть : Докажите что бактерии необходимы ч еловеку.
Русский язык
Пожалуйста помогите! Напишите аргументы то есть : Докажите что бактерии необходимы ч еловеку.
Ответ(ы):
Гость:
Бактерии необходимы человеку потому что они снабжают организм полезными веществами которые помогают нормально функционировать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Из двух одинаковых квадратов со стороной 4 см сложили прямоугольник найди площадь и периметр получившегося прямоугольника