Пожалуйста помогите! Напишите аргументы то есть : Докажите что бактерии необходимы ч еловеку.

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Пожалуйста помогите! Напишите аргументы то есть : Докажите что бактерии необходимы ч еловеку.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бактерии необходимы человеку потому что они снабжают организм полезными веществами которые помогают нормально функционировать
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