Какое проверочное слово к слову курьих???
Русский язык
Какое проверочное слово к слову курьих???
Ответ(ы):
Гость:
Курица(ы) лови ха ха ха ха
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