Помогите пожалуйста я буду очень рада!!!!!!!! длина прямоугольника на 7м меньше его ш??рины если длину увеличить на 5 м, а ширину на 3 м, то его площадь увеличится на 54 м квадратных. найти длину и ширину прямоугольника.
Алгебра
Помогите пожалуйста я буду очень рада!!!!!!!! длина прямоугольника на 7м меньше его ш??рины если длину увеличить на 5 м, а ширину на 3 м, то его площадь увеличится на 54 м квадратных. найти длину и ширину прямоугольника.
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