Помогите пожалуйста я буду очень рада!!!!!!!! длина прямоугольника на 7м меньше его ш??рины если длину увеличить на 5 м, а ширину на 3 м, то его площадь увеличится на 54 м квадратных. найти длину и ширину прямоугольника.

Алгебра

Помогите пожалуйста я буду очень рада!!!!!!!! длина прямоугольника на 7м меньше его ш??рины если длину увеличить на 5 м, а ширину на 3 м, то его площадь увеличится на 54 м квадратных. найти длину и ширину прямоугольника.

Автор: Гость