Помогите пожалуйста я буду очень рада!!!!!!!! длина прямоугольника на 7м меньше его ш??рины если длину увеличить на 5 м, а ширину на 3 м, то его площадь увеличится на 54 м квадратных. найти длину и ширину прямоугольника.

Алгебра
Помогите пожалуйста я буду очень рада!!!!!!!! длина прямоугольника на 7м меньше его ш??рины если длину увеличить на 5 м, а ширину на 3 м, то его площадь увеличится на 54 м квадратных. найти длину и ширину прямоугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Приклади присвійних прикметників
Ответить
Обществознание
Школа может сгореть???
Ответить
Українська мова
Звукова схема слова учні
Ответить
Русский язык
Предложение с фразой известный ученый
Ответить
Русский язык
Проверочное слово жасмин
Ответить