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Школа может сгореть???
Обществознание
Школа может сгореть???
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Ответ(ы):
Гость:
Нет если только кто-то её подожгёт
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